PD Monreale contro l’esternalizzazione del Centro Anziani | Una scelta che non condividiamo

Il Partito Democratico di Monreale si oppone fermamente all’esternalizzazione del Centro Anziani, ritenendo che questa decisione possa compromettere il benessere e la qualità di vita degli anziani cittadini. Un tema delicato che richiede ascolto e rispetto, non soltanto per un principio politico, ma anche per l’importanza umana di tutelare le persone più fragili della nostra comunità. È fondamentale mantenere un approccio centrato sui bisogni dei nostri anziani, perché[…]

Il Partito Democratico di Monreale esprime forte preoccupazione per la decisione dell'Amministrazione Comunale di esternalizzare la gestione del Centro Aggregativo per Anziani. "Apprendiamo con viva preoccupazione e con sincero rammarico questa scelta, che non possiamo condividere né sul piano politico né su quello umano", dichiara il PD in una nota. Il partito sottolinea l'importanza del

A Monreale scoppia la protesta degli iscritti al Centro anziani, che attraverso il loro Comitato denunciano l'intenzione dell'Amministrazione di esternalizzare la gestione della struttura

Monreale, il Comune cerca un ente del Terzo Settore per gestire il Centro Aggregativo Anziani - Pubblicato un bando rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale MONREALE, 1 luglio – Il Comune punta a valorizzare il r