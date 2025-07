Paura sul volo Palermo-Milano bird strike in fase di decollo | dopo sorvolo sul mare l’aereo rientra allo scalo

Un episodio di grande paura per i passeggeri del volo Palermo-Milano: un bird strike durante il decollo ha costretto l'aereo a rientrare in aeroporto pochi minuti dopo il decollo. Dopo aver sorvolato il mare, l’aereo ha subito un impatto con uno stormo di uccelli, mettendo in allerta tutti a bordo. Questo incidente riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza aerea e sull'importanza di misure preventive efficaci—una realtà che richiede attenzione e rispetto.

MILANO, 11 luglio 2025 – Secondo caso di bird strike nello scalo Falcone Borsellino di Palermo, in Sicilia. Un volo Ita Airways con destinazione Milano, partito nel pomeriggio, dopo il decollo è tornato indietro per un motore entrato in avaria  dopo un impatto con uno stormo di uccelli. I passeggeri partiti sono scesi dall’aeromobile in attesa di essere ‘dirottati’ su altro volo verso la destinazione lombarda. La dinamica: in volo per 39 minuti. Il volo Az 1786 di oggi, 11 luglio, è decollato da Palermo con destinazione Milano Linate in orario, alle 15.29, ma dopo un sorvolo sul mare è rientrato nello scalo siciliano, atterrando alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura sul volo Palermo-Milano, bird strike in fase di decollo: dopo sorvolo sul mare, l’aereo rientra allo scalo

In questa notizia si parla di: volo - milano - palermo - bird

Bimbo di 3 anni cade dal secondo piano in zona Gratosoglio a Milano, gravissimo dopo il volo dal balcone - Un tragico incidente si è verificato a Milano, nella zona di Gratosoglio, dove un bimbo di 3 anni è caduto dal secondo piano di un palazzo.

Bird strike all'aeroporto di Palermo, volo Ita diretto a Milano decolla e torna in pista https://ift.tt/5Hn9Jqp Vai su X

Paura in volo da #Palermo a #Milano: aereo colpisce un gabbiano e rientra in aeroporto Attimi di tensione a bordo del volo Ita Airways Palermo-Milano Linate delle 12:45 di ieri, costretto a rientrare all’aeroporto Falcone Borsellino pochi minuti dopo il decollo a Vai su Facebook

Bird strike per volo Palermo-Milano, aereo torna indietro; Bird strike sul volo Palermo-Milano: l'aereo è costretto a tornare indietro; Paura sul volo Palermo-Milano, bird strike in fase di decollo: dopo sorvolo sul mare, l’aereo rientra allo scalo.

Bird strike per volo Ita Palermo-Milano dopo decollo: aereo torna indietro per motore in avaria, paura a bordo - Paura per i passeggeri di un volo Ita di oggi da Palermo a Milano: l'aereo è stato costretto a tornare indietro dopo il decollo a causa del fenomeno del ... Riporta fanpage.it

Volo Palermo-Milano Linate costretto a rientrare, motore in avaria per un bird strike: secondo caso in pochi giorni - Un volo Ita con destinazione Milano, partito nel pomeriggio, dopo il decollo ... Scrive msn.com