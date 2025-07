Paura nel golf all'Evian Championship | crolla due volte in campo Charley Hull portata via in barella

Un campo di golf che si trasforma in un palcoscenico di tensione e preoccupazione: durante l'Evian Championship, Charley Hull, 29 anni, ha vissuto momenti di grande paura, svenendo sul green e richiedendo un intervento rapido. La sua storia ci ricorda quanto la salute possa essere imprevedibile, anche in ambiti di massimo prestigio. Ma ora, fortunatamente, Charley sta bene e il campionato continua, portando speranza e resilienza nel cuore degli appassionati.

Momenti di ansia e timore per Charley Hull, 29enne golfista inglese che durante il primo giro all'Evian Championship ha dovuto abbandonare il green in barella. Colpita da un virus, ha avuto un primo mancamento, seguito da uno svenimento che hanno obbligato all'immediato ricovero in ospedale. Dove si è ripresa ed è fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

