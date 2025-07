Paura nel centro abitato | auto finisce contro palo dell' illuminazione pubblica

Una scena di forte impatto si è verificata questa mattina in via Leonardo Da Vinci a Brindisi, dove un'auto ha sbattuto violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica, deformandosi nella parte anteriore. Momenti di tensione e paura hanno coinvolto i presenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La sicura ripresa della viabilità è ora prioritaria.

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, in via Leonardo Da Vinci a Brindisi dove un'auto è finita contro un palo della pubblica illuminazione deformandosi nella parte anteriore. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco, partita dal comando.

