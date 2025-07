Paura a Palermo pulmino urta auto | feriti bimbi fortunatamente in modo non grave

Una mattinata di grande paura a Palermo, dove un incidente tra uno scuolabus e diversi veicoli ha scosso la città. Otto bambini a bordo dello scuolabus sono rimasti coinvolti, ma fortunatamente le ferite sono state leggere. L'episodio, che ha coinvolto anche una Opel, un'Ape Piaggio e un'Audi parcheggiata lungo il marciapiede, ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sulle strade. La vicenda evidenzia l’importanza di sensibilizzare tutti alla prevenzione e alla prudenza quotidiana.

Mattinata di paura a Palermo, dove un incidente stradale ha visto coinvolto uno scuolabus con a bordo otto bambini, una Opel, un’Ape Piaggio e un’Audi parcheggiata lungo il marciapiede. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: paura - palermo - pulmino - urta

Paura a Palermo, pulmino urta auto: feriti bimbi, fortunatamente in modo non grave.

L’incidente del pulmino con i bimbi: “I nostri figli vivi per miracolo” - Perché quell’autobus che già andava male da tempo non è stato sistemato? Secondo livesicilia.it

Palermo, si ribalta un pulmino con bambini: quattro feriti - Incidente in via Ruffo di Calabria a Palermo: coinvolto un pulmino con bambini, sei feriti PALERMO, 1 luglio – Paura oggi pomeriggio a Palermo, dove un in ... Da monrealenews.it