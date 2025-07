Paura a Palermo per un incidente che ha coinvolto uno scuolabus e 4 veicoli | 8 bimbi feriti

Paura e preoccupazione scuotono Palermo dopo un grave incidente a Brancaccio, dove uno scuolabus con otto bambini a bordo si è scontrato con altri quattro veicoli. Fortunatamente, le condizioni dei piccoli coinvolti non destano preoccupazione, e tutti sono stati trasportati in ospedale per precauzione. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale: restate aggiornati su questa vicenda e altre notizie importanti, iscrivendovi a DayItalianews.

Otto bambini trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Palermo, 11 luglio, ore 16,21 Un incidente stradale si è verificato oggi a Brancaccio, quartiere orientale di Palermo, coinvolgendo uno scuolabus con otto bambini a bordo. Il sinistro è avvenuto in via Generale Rodolfo Corselli e ha visto coinvolti quattro veicoli. Coinvolti anche altri mezzi parcheggiati. Oltre allo scuolabus, intestato al centro diaconale "La Noce" della Chiesa valdese, nell'incidente sono rimasti coinvolti una Opel, un' Ape Piaggio e un' Audi che erano parcheggiate lungo il marciapiede.

