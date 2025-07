Paul McCartney e i Beatles | la realtà tra mito e leggenda con Gianmarco Tognazzi e il Trio Saverio Mercadante

Domenica 13 luglio alle 21,30, il Teatro Garage al Porto Antico si trasforma in un palcoscenico dedicato ai leggendari Beatles con lo spettacolo di Gianmarco Tognazzi e il Trio Saverio Mercadante. Un viaggio tra mito e realtà, musica e storia, che rivela i segreti di Paul McCartney e della storica band, ancora oggi icone senza tempo. Non perdere questa straordinaria serata: un'occasione unica per immergersi nel mondo dei Beatles tra emozioni e ricordi.

Domenica 13 luglio alle 21,30 per la rassegna "Ridere d'Agosto ma anche prima" del Teatro Garage, arriva al Porto Antico il nuovo spettacolo di Gianmarco Tognazzi con il Trio Saverio Mercadante: "Paul McCartney e i Beatles: la realtà tra mito e leggenda".

