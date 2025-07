Patuelli ABI | Occorre disinnescare i rischi di protezionismi e nuovi dazi; serve trasformare il MES in organismo UE

Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, evidenzia l'importanza di disinnescare i rischi di protezionismi e dazi, puntando a una trasformazione del MES in organismo dell’UE. Solo attraverso queste strategie si può garantire stabilità bancaria, tutela dei risparmiatori e uno sviluppo sostenibile, elementi chiave per affrontare le sfide globali come inflazione e conflitti. Un passo fondamentale per rafforzare il nostro sistema economico e finanziario.

Antonio Pautelli, Presidente dell'ABI, ha dichiarato: "La stabilità bancaria, la tutela dei risparmiatori e lo sviluppo sostenibile sono essenziali per superare conflitti, inflazione e sfide globali, come richiesto dalle istituzioni europee"

