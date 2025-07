Pattugliamento aereo il 14 luglio su alcuni comuni umbri | niente panico l' Enel verifica la rete e gli alberi pericolosi

Il pattugliamento aereo del 14 luglio sui comuni umbri, promosso da E-Distribuzione, mira esclusivamente a verificare la rete elettrica e rimuovere alberi pericolosi. Niente panico: non si tratta di operazioni di tutela dell’ordine pubblico né di rischi legati al terrorismo, purtroppo all’attenzione dei servizi segreti nel contesto internazionale. L’elicottero, che sorvolerà a bassa quota, assicura interventi di sicurezza e prevenzione.

Niente operazioni di tutela dell'ordine pubblico e nessun potenziale rischio terrorismo - il grande incubo dei servizi segreti dopo la guerra tra Israele e Iran - quell'elicottero che volerĂ anche a bassa quota per tutto il 14 luglio appartiene a  E-Distribuzione (societĂ del Gruppo Enel che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: niente - luglio - enel - pattugliamento

Addio Quattordicesima, niente soldi extra a giugno e a luglio | Italiani disperati: per quest’anno è andata così - Quest'anno molti lavoratori italiani si trovano a dover rinunciare alla Quattordicesima, con conseguenze drammatiche per le loro finanze.

Pattugliamento aereo il 14 luglio su alcuni comuni umbri: niente panico, l'Enel verifica la rete e gli alberi pericolosi; Ciclismo: Hervé Barmasse guida la pattuglia di 21 valdostani alla Maratona dles Dolomites; Enel in corsa per centrale solare in Marocco.

La bolletta si rinnova, Enel: â€śÈ ancora più chiara e semplice”. Ecco le principali novità - Leggi su Sky TG24 l'articolo La bolletta si rinnova, Enel: â€śÈ ancora più chiara e semplice”. tg24.sky.it scrive

Enel-Carabinieri, prosegue l’impegno per la legalità - Enel e Arma dei Carabinieri rinnovano l'impegno comune per la legalità, la sostenibilità e la sicurezza energetica, attraverso la firma di un nuovo accordo di collaborazione. Come scrive repubblica.it