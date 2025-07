Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi incantano Novara e si laureano ancora Campioni d’Italia

Pattinaggio artistico a rotelle, Novara si accende di emozioni grazie alla magia di Sasso e De Grassi. La coppia, simbolo di eleganza e talento, conquista ancora una volta il titolo italiano ai Campionati 2025, regalando numeri da capogiro e emozioni indimenticabili. Nello specifico, i nostri campioni hanno superato ogni aspettativa, confermando il loro status di eccellenza. L’atmosfera è pronta a riscaldarsi: i successi continuano a scrivere la storia del pattinaggio azzurro.

Numeri da capogiro, emozioni da capogiro. Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi si confermano ingiocabili e vincono nuovamente la prova delle coppie di danza ai Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento presso il Pala Igor di Novara. Prestazione da outstanding per gli azzurri, i quali hanno mantenuto l’asticella elevata attestandosi sopra i 90 punti nella free dance.  Nello specifico i detentori del titolo iridato hanno sciorinato sei elementi di grande qualitĂ , di cui quattro assegnati del massimo del livello. Semplicemente sbalorditivo in tal senso il sollevamento combinato (livello 4), premiato con tre +3 e un +2, così come la choreo step sequence finale. 🔗 Leggi su Oasport.it