Pasticcio Pd in Toscana | Giani si è stufato ma resta il nodo Primarie

Decisione forte: Eugenio Giani si è stancato dei continui ritardi e delle tensioni interne nel Pd toscano. Dopo mesi di traccheggiamenti e tentativi di boicottaggio, il presidente della regione ha deciso di mettere nero su bianco la sua posizione, lanciando un chiaro messaggio sia ai suoi alleati che agli avversari. La questione delle primarie resta il grande nodo da sciogliere, ma Giani sembra essere pronto a fare la sua mossa decisiva...

Dopo molti traccheggiamenti, tentativi di boicottaggio, dopo indiscrezioni affidate alle cronache politiche locali, dopo insomma aver perso tempo mettendo a dura prova la pazienza dei toscani, Eugenio Giani si è stufato. Prima con qualche intervista in cui ha spiegato al Pd regionale ma sopratutto al Pd nazionale che senza di lui il centrosinistra difficilmente potrebbe vincere le elezioni regionali in Toscana di ottobre 2025. Poi ha preso una decisione netta: statuto alla mano (articolo 24 del Pd regionale e 31 del Pd nazionale), ha comunicato ufficialmente l’intenzione di volersi ricandidare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pasticcio Pd in Toscana: Giani si è stufato, ma resta il nodo Primarie

In questa notizia si parla di: giani - stufato - pasticcio - toscana

Pasticcio Pd in Toscana: Giani si è stufato, ma resta il nodo Primarie.

Giani, Toscana arancio decisione ingiusta e immotivata - "La Toscana rimane in zona arancione fino alla settimana prossima e voglio dire che ritengo questa decisione ingiusta ed immotivata, e non rende merito al lavoro fatto soprattutto dai toscani con ... Come scrive ansa.it

Eugenio Giani vince le elezioni regionali in Toscana - Fanpage.it - Eugenio Giani vince le elezioni regionali in Toscana con il 48,95% contro il 40,05% della sfidante del centrodestra, Susanna Ceccardi. Segnala fanpage.it