Pastasciutta antifascista | l' iniziativa per celebrare la fine della dittatura in Italia

Il 21 luglio, unisciti alla sezione di Russi dell'Anpi e al Centro Sociale Porta Nova per la quarta edizione della Pastasciutta antifascista, un appuntamento simbolico che celebra la liberazione dall'oppressione e onora la resistenza italiana. Questa iniziativa, nata per ricordare il coraggio delle famiglie come i Cervi e l'importanza della memoria storica, continua a rappresentare un momento di unitĂ e riflessione. Vieni a condividere questa tradizione di libertĂ e giustizia!

Lunedì 21 luglio la sezione di Russi dell'Anpi, in collaborazione con il Centro sociale culturale Porta Nova, organizza la quarta festa dedicata alla Pastasciutta antifascista, in ricordo dell’evento di piazza con cui a Campegine (Reggio Emilia) il 25 luglio 1943 la famiglia Cervi celebrò la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Cerignola due giorni all'insegna della legalità con lo spettacolo 'Stoc Ddò' e la 'Pastasciutta Antifascista' - A Cerignola, due giorni dedicati alla legalità e alla memoria, tra spettacoli e iniziative simboliche.

Ormai manca poco alla Pastasciutta Antifascista! ? Venerdì 25 luglio, 80 anni dopo la Liberazione, celebreremo insieme l’82° anniversario della caduta del fascismo. In tutta Italia (e anche all’estero) si terranno centinaia di Vai su Facebook

Aperte le iscrizioni per la Pastasciutta Antifascista di Anpi Caronno e Saronno - CARONNO PERTUSELLA – Una cena insieme per celebrare la memoria, la libertà e la democrazia: torna anche quest’anno la tradizionale Pastasciutta ... Si legge su ilsaronno.it

Pastasciutta antifascista per Gaza, Ucraina e pace nel mondo - Torna a Marsciano, il 25 luglio, al Parco Verde Ammeto, la “Pastasciutta antifascista”, una iniziativa promossa dalla locale sezione dell’Anpi in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi per la c ... Lo riporta msn.com