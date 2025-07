Passeggiando tra le fiabe all' interno del Macrico

Immergiti in un magico viaggio tra fiabe e fantastici racconti nel cuore del macrico, dove ogni angolo svela segreti e meraviglie. La Mansarda Teatro dell’Orco, con la sua magia teatralissima, apre le porte a famiglie e bambini per un’esperienza unica e coinvolgente. Venerdì 11 luglio 2025 alle 18:30, nel suggestivo Campo Laudato Sì di Caserta, si inaugura questa avventura incantata, all’insegna della fantasia e dell’emozione. Non perdere l’occasione di vivere un momento indimenticabile!

La Mansarda Teatro dell’Orco presenta venerdì 11 luglio 2025, con inizio alle 18,30, il primo appuntamento rivolto alle famiglie nel suggestivo scenario del Campo Laudato Sì, di Caserta, in collaborazione con la Fondazione Casa Fratelli. La manifestazione prevede lo spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

