Passaggio generazionale risparmio e investimenti protezione e previdenza | torna a Frosinone e provincia l’educazione finanziaria

Il passaggio generazionale, risparmio e investimenti, protezione e previdenza sono temi cruciali per garantire un futuro sereno. A Frosinone e provincia, Poste Italiane torna a offrire momenti di educazione finanziaria, anche online, per aiutare i cittadini a prendere decisioni consapevoli. Non perdere l’opportunità di partecipare ai webinar in programma la prossima settimana: la tua sicurezza finanziaria comincia da qui, con conoscenza e preparazione.

Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Frosinone e provincia, anche la prossima settimana e in modalitĂ Â webinar, quattro argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria. Si inizia martedĂŹ 15 luglio con un doppio appuntamento, alle ore 10 sulla tematica “La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - frosinone - finanziaria - passaggio

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Scopri cosa fare a Frosinone e provincia il weekend del 17 e 18 maggio! Un fine settimana ricco di eventi per tutti, dalle famiglie ai bambini.

? DOMANI IL VERDETTO DEL TAR! È attesa per domani la decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dalla Salernitana contro l’annullamento dello spareggio salvezza con il Frosinone, inizialmente previsto dopo la conclusione del campionato di Vai su Facebook

Passaggio generazionale, risparmio e investimenti, protezione e previdenza: torna a Frosinone e provincia l’educazione finanziaria; Frosinone – Risparmio, investimenti e passaggio generazionale nel nuovo webinar di Poste Italiane; Poste Italiane: Frosinone e provincia, nuovi webinar di educazione finanziaria, anche in modalità Lis.

Poste Italiane: Frosinone, “Il risparmio e gli investimenti” e ... - Proseguono per i cittadini della provincia di Frosinone gli appuntamenti in modalità webinar, sul tema dell’Educazione Finanziaria di Poste Italiane. tunews24.it scrive

Educazione finanziaria di Poste Italiane: a Frosinone incontri online ... - Questa settimana sono in programma due webinar, dal titolo “Il risparmio e gli investimenti” (domani ... Lo riporta tunews24.it