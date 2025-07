Pass gratuito per i turisti la giunta comunale fa un passo indietro

La Spezia torna sui suoi passi: la giunta comunale ha deciso di sospendere il pass gratuito per i turisti, ascoltando le istanze della comunità e valutando attentamente le implicazioni di questa misura. Un gesto che dimostra come un’amministrazione attenta alle esigenze del territorio possa riconsiderare le proprie decisioni, promuovendo un dialogo costruttivo e responsabile. Questa scelta apre nuove prospettive per un turismo sostenibile e condiviso, in grado di valorizzare il cuore della città.

La Spezia, 11 luglio 2025 – "Un'amministrazione che ascolta il proprio territorio è anche quella che sa fare un'ulteriore riflessione rispetto a un provvedimento, e quindi abbiamo deciso come Giunta di sospendere quello del pass turistico – dichiara all'unanimità la Giunta Peracchini – La delibera sul pass turistico avrebbe dovuto essere una prima e semplice linea di indirizzo propedeutica ad un provvedimento esecutivo successivo ad una sperimentazione concordata, prima di essere definitivo". Questo l'intervento della giunta comunale, dopo le proteste scaturite dall'approvazione da parte della giunta stessa, di un pass gratuito ai turisti nelle zone blu a pagamento e negli stalli riservati ai residenti del centro città (che il pass lo pagano e già hanno grande difficoltà a trovare un parcheggio libero).

