Partono i lavori di manutenzione straordinaria sulla provinciale | circolazione sospesa per quasi due settimane

A partire da lunedì 14 luglio, la provinciale 99 "Viazza di Villanova" a Ravenna si trasformerà temporaneamente in un cantiere: i lavori di manutenzione straordinaria richiedono la sospensione della circolazione fino al 25 luglio, esclusi sabato e domenica, dalle 6 alle 18. Un intervento essenziale per migliorare la sicurezza e la qualità della strada, garantendo un futuro più sicuro e fluido per tutti gli utenti. Restate aggiornati sulle novità e sui percorsi alternativi!

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione della strada provinciale 99 "Viazza di Villanova" nel comune di Ravenna, a partire da lunedì 14 a venerdì 25 luglio (sabato e domenica esclusi) nella fascia oraria 6-18, è prevista l’interruzione temporanea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

