Partito Democratico Pietro Bartolo nella nuova segreteria regionale

Un volto noto, Pietro Bartolo, medico e ex europarlamentare, entra a far parte della nuova segreteria regionale del Partito Democratico. La sua esperienza umanitaria e politica arricchiranno il percorso di rinnovamento del partito in Sicilia. La sua nomina rappresenta un passo importante verso un impegno più forte sui temi dell’accoglienza e dei diritti civili, consolidando la presenza democratica nel territorio.

L'ex europarlamentare e medico del poliambulatorio di Lampedusa, Pietro Bartolo, noto per le cure ai migranti, farĂ parte della nuova segreteria regionale del Partito democratico. Lo ha annunciato lo stesso segretario Anthony Barbagallo, nel corso della riunione della direzione regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

