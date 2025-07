Parte il progetto Mare Pulito | barriere blocca-rifiuti ai fiumi Volturno e Garigliano

Il progetto Mare Pulito della Provincia di Caserta continua a rafforzare il suo impegno per un mare più pulito, annunciando l’installazione di barriere blocca-rifiuti ai fiumi Volturno e Garigliano. Dopo i battelli spazzamare, queste soluzioni innovative rappresentano un passo decisivo nella lotta all’inquinamento galleggiante e nella salvaguardia del territorio domizio. Un’azione concreta che dimostra come la tutela ambientale possa fare la differenza, proteggendo le nostre acque e la nostra biodiversità.

