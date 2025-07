Parte di via XX settembre pronta alla riapertura | prosegue il maxi cantiere di Veronetta

La riqualificazione di via XX Settembre sta per concludersi, riportando nuova vita a una delle arterie più importanti di Veronetta. Nonostante qualche giorno di ritardo causato dal caldo estremo, i lavori di rinnovo sono ormai in fase finale, promettendo una strada più sicura e moderna per cittadini e visitatori. La riapertura ufficiale si avvicina, segnando un passo importante verso il miglioramento della mobilità urbana.

Con qualche giorno di ritardo rispetto al programma iniziale, a causa delle alte temperature che si sono susseguite nei giorni scorsi, stanno volgendo al termine gli interventi di riqualificazione completa della strada, sottoservizi, rifacimento marciapiedi e asfaltatura in via XX Settembre. 🔗 Leggi su Veronasera.it

