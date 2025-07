Parsi pessimista sulla tregua a Gaza | la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto

Parsi si mostra pessimista sulla tregua a Gaza, evidenziando come la volontà di Israele di bloccare Hamas possa compromettere qualsiasi soluzione duratura. Quando si parla di Benjamin Netanyahu e del governo israeliano, emerge una certa incertezza sulle loro vere intenzioni. Vittorio Emanuele Parsi, ospite a In Onda su La 7, analizza con chiarezza la complessità della situazione, lasciando intendere che le prospettive positive restano comunque lontane. La realtà, insomma, appare ancora molto intricata e difficile da prevedere.

“Quando parliamo di Benjamin Netanyahu e del governo di Tel Aviv non abbiamo mai esattamente la contezza di cosa diavolo davvero stanno pensando di fare”: Vittorio Emanuele Parsi dice la sua sulla possibile tregua a Gaza. Il politologo, ospite di In Onda su La 7, risponde a Marianna Aprile che gli fa una domanda precisa: “Che cosa sappiamo oggi in più rispetto a quello che ipotizzavamo fino a ieri? (sulla tregua a Gaza ndr)”. Parsi è netto nella sua risposta: “La cosa che sappiamo da cui partire è che era stato raggiunto un cessato il fuoco su base bilaterale che Israele ha violato coscientemente a marzo – spiega – per cui quando parliamo di Netanyahu e del governo di Tel Aviv non abbiamo mai esattamente la contezza di cosa diavolo davvero stanno pensando di fare”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parsi pessimista sulla tregua a Gaza: la volontà di Israele su Hamas che blocca tutto

