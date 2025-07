Parla Vivian Spohr la moglie dell’ad di Lufthansa che ha travolto Gaia Costa | Pronta a collaborare

Vivian Spohr, moglie del CEO di Lufthansa, si trova oggi al centro di un dolore profondo e di una grande attesa. Dopo il tragico incidente che ha spezzato la vita di Gaia Costa a Porto Cervo, la manager tedesca si è detta «a completa disposizione dell’autorità giudiziaria» italiana, pronta a collaborare per fare luce sulla vicenda. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda?

Ha parlato Vivian Spohr, manager tedesca e moglie del ceo di Lufthansa, dopo il tragico incidente a Porto Cervo in cui ha perso la vita la 24enne Gaia Costa, travolta dal suv della donna mentre attraversava sulle strisce pedonali. Attraverso il suo legale, Spohr ha fatto sapere di essere «a completa disposizione dell’autorità giudiziaria » italiana e ha manifestato il proprio stato d’animo: «esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente». La dirigente ha voluto sottolineare che, per quanto sia impossibile colmare un simile vuoto, si impegnerà «al fine di attenuarne le conseguenze». 🔗 Leggi su Lettera43.it