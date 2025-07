Parla dalla Germania la moglie dell' ad di Lufthansa che ha travolto e ucciso Gaia | Sgomento e dolore pronta a collaborare

Dalla Germania, Vivian Spohr, moglie dell’AD di Lufthansa, esprime il suo profondo dolore per l’incidente che ha coinvolto Gaia, sottolineando la gravità della perdita e la ferma volontà di collaborare. Una dichiarazione emotiva, resa ancor più toccante dall’ammissione di un evento che nessuna parola può sanare, ma che apre la strada a un percorso di verità e responsabilità. La sua testimonianza segna un momento cruciale in questa triste vicenda, lasciando emergere il desiderio di fare chiarezza e di affrontare le conseguenze.

Vivian Spohr: «Un gravissimo incidente e una perdita che non può essere rimediata». Il messaggio attraverso i suoi legali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Parla dalla Germania la moglie dell'ad di Lufthansa che ha travolto e ucciso Gaia: «Sgomento e dolore, pronta a collaborare»

In questa notizia si parla di: parla - germania - moglie - lufthansa

Meloni-Merz, la premier: «Smentita l'assenza di interesse della Germania per l'Italia». Il cancelliere: «Non si parla ora di invio truppe in Ucraina» - Meloni smentisce l’assenza di interesse della Germania per l’Italia, sottolineando che al momento non si discute di invio truppe in Ucraina.

Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa Leggi ora https://www.lidentita.it/uccide-una-ragazza-sulle-strisce-a-porto-cervo-gia-in-germania-la-moglie-dellad-lufthansa/ Vai su Facebook

Ma se la guidatrice indagata per omicidio stradale a Porto Cervo non fosse la moglie dell'A.D di Lufthansa oggi sarebbe già in Germania? Domanda un po' populista, ma forse legittima Vai su X

Ragazza travolta e uccisa dal suv a Porto Cervo, parla la moglie dell’ad Lufthansa: “A…; Investita da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce, muore Gaia Costa. Indagata una manager tedesca (che adesso si trova in Germania); Gaia Costa uccisa da un Suv a Porto Cervo, indagata la moglie dell’AD di Lufthansa: è già tornata in Germania.

Parla dalla Germania la moglie dell'ad di Lufthansa che ha travolto e ucciso Gaia: «Sgomento e dolore, pronta a collaborare» - Vivian Spohr: «Un gravissimo incidente e una perdita che non può essere rimediata». msn.com scrive

Sardegna, 24enne uccisa sulle strisce a Porto Cervo: al volante la moglie dell'ad di Lufthansa - La donna è già rientrata in Germania, è accusata di omicidio stradale. Come scrive msn.com