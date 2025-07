Paredes saluta la Roma | ufficiale il ritorno al Boca Juniors

Leandro Paredes dice addio alla Roma e torna a casa, al Boca Juniors, per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo quattro stagioni intense, tra successi e sfide, l’Argentina riaccoglie il suo talento, chiudendo un ciclo ricco di emozioni e trionfi personali. La porta giallorossa si chiude, ma il suo percorso continua con passione e determinazione, pronto a nuovi traguardi nel cuore della sua terra natale.

Leandro Paredes lascia la Roma. Stavolta per sempre. Nella notte è arrivata l’ufficialitĂ : il centrocampista argentino torna al Boca Juniors a titolo definitivo, chiudendo così la sua seconda esperienza in maglia giallorossa. Il comunicato del club è arrivato a sorpresa, con poche righe che sanciscono la fine di un’avventura lunga quattro stagioni, vissute tra alti, bassi e un Mondiale vinto nel mezzo. «L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Leandro Paredes al Boca Juniors. Il centrocampista argentino ha vestito la maglia giallorossa complessivamente per quattro stagioni, collezionando 135 partite e 13 gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Paredes saluta la Roma: ufficiale il ritorno al Boca Juniors

