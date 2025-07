Parco Urbano la replica della maggioranza | Sempre attenti a pulizia e decoro Petrillo fa solo proclami

Il Parco Urbano, simbolo di nostra comunità, rischia di essere solo una promessa non mantenuta. Mentre la maggioranza si impegna concretamente per la pulizia e il decoro, le dichiarazioni della consigliera Petrillo sembrano più proclami che azioni concrete. È ora di andare oltre le parole e investire davvero nel nostro spazio pubblico, affinché diventi un luogo di relax e orgoglio per tutti. La verità si trova nei fatti, non nei discorsi.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a dirma di Giacomo Zampetti e Giuseppe Ricci. "In merito alle dichiarazioni della consigliera di opposizione Petrillo, sen amo il dovere di fornire ai ci adini un quadro chiaro e completo, basato sui fa, non sui proclami. n data 10.07.2025, come dimostrano le foto allegate, sono par i lavori di pulizia e riqualificazione del Parco Urbano. Gli interven – programma secondo un calendario già definito – proseguiranno fino alla prossima se mana, completando quanto previsto senza lasciare nulla al caso. È importante so olineare che sin dall'insediamento della nuova Amministrazione, nel giugno 2024, uno dei primi interven risalente al 7 agosto 2024, è stato proprio lì, con la sos tuzione della pavimentazione nelle aree gioco, nuove giostrine per i bambini e un'opera di pulizia e decoro urbano generale, a dimostrazione che a enzione e azione concreta non mancano.

