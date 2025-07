Parco De Mita Alternativa per Benevento | Amministrazione garantisca accessibilità e libera fruizione

Il Parco De Mita rappresenta un oasi di relax e socialità per i cittadini di Benevento, ma recenti proteste hanno acceso il dibattito sulla sua gestione e sull'accessibilità. I consiglieri di opposizione Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Francesco Farese e Angelo Miceli chiedono con forza che l’amministrazione garantisca una fruizione libera e inclusiva, rispettando la convenzione firmata. È giunto il momento di ascoltare le voci della comunità e riqualificare questa preziosa risorsa.

Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri di opposizione Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Francesco Farese e Angelo Miceli chiedono al Sindaco il rispetto della convenzione dopo le proteste sulla chiusura del parco e sui divieti imposti ai cittadini. In merito alla gestione del Parco De Mita i consiglieri comunali di opposizione Luigi Diego Perifano, Giovanna Megna, Francesco Farese e Angelo Miceli hanno chiesto al Sindaco di intervenire per garantire la piena accessibilità e la libera fruizione del parco nel rispetto della convenzione. “Da più parti (cittadini, testate giornalistiche, movimenti politici) si sono levate proteste per la mancata apertura al pubblico, ogni giorno e negli orari previsti, del Parco “De Mita” – dichiarano i consiglieri nella missiva indirizzata a Mastella – È noto che con una decisione alquanto originale quell’area a verde è stata affidata in concessione ad un privato, ciò che, tuttavia, non la priva della natura giuridica di bene pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it