Parcheggiatori abusivi e spaccio controlli rafforzati a Bari | un arresto e due denunce

A Bari, la lotta contro il degrado si intensifica: parcheggiatori abusivi e spacciatori sono al centro di controlli serrati, con un arresto e due denunce che testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel restituire sicurezza alla città. La battaglia contro il crimine prosegue senza sosta, dimostrando che la legalità è una priorità per tutto il territorio.

Controlli di polizia intensificati a Bari e provincia, dove, nell'arco della scorsa settimana sono stati effettuati numerosi interventi, in particolare nel capoluogo, che hanno portato a diverse denunce e un arresto per spaccio. Nel dettaglio, gli agenti della Squadra Volante hanno deferito in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - controlli - bari - arresto

Furti, risse e spaccio: controlli rafforzati per la sicurezza. Ma serve più videosorveglianza - Negli ultimi mesi, San Felice Circeo e Priverno hanno assistito a una preoccupante escalation di furti, risse e spaccio, spingendo le autorità locali a richiedere un potenziamento dei controlli e una maggiore videosorveglianza.

Parcheggiatori abusivi e spaccio, controlli rafforzati a Bari: un arresto e due denunce https://ift.tt/AlSzqCr https://ift.tt/9LrjOEk Vai su X

CONTRASTO ALLO SPACCIO DI DROGA IN CITTA’, ARRESTATI DAI FALCHI DELLA POLIZIA DI STATO DUE PUSHER SORPRESI IN STRADA CON MARIJUANA E COCAINA Una serie di controlli antidroga è stata effettuata dalla Polizia di Stato in modo co Vai su Facebook

Parcheggiatori abusivi e spaccio, controlli rafforzati a Bari: un arresto e due denunce; Bari Sardo, controlli anti-droga su tutto il territorio: in arresto un 50enne; Spaccio di cocaina vicino al bar: arrestato 50enne a Bari Sardo.

Bari Sardo, controlli anti-droga su tutto il territorio: in arresto un ... - I Carabinieri di Lanusei hanno effettuato una serie di controlli per contrastare lo spaccio nella zona di Bari Sardo, individuando un 50enne in possesso di cocaina pronta alla vendita ... Scrive cagliaripad.it

Bari Sardo, cinquantenne arrestato per spaccio di cocaina - Un cinquantenne è stato arrestato per spaccio di droga a Bari Sardo, le manette sono scattate in una notte di controlli e perquisizioni dei carabinieri della Compagnia di Lanusei, alla ricerca di ... Secondo unionesarda.it