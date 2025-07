Paralisi di Bell cos' è la sindrome che ha colpito Simone Cristicchi

La paralisi di Bell è una condizione improvvisa che può colpire chiunque, come purtroppo è accaduto a Simone Cristicchi, che ha dovuto cancellare il suo concerto al Forte di Bard. Questa sindrome, spesso temporanea, provoca debolezza muscolare e paralisi facciale, ma con il giusto trattamento, molti si riprendono completamente. Scopriamone di più e come affrontare questa sfida con speranza.

Simone Cristicchi ha annullato il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard in Valle d'Aosta: “È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto nell'ambito della rassegna Aosta Classica”, ha scritto l'artista. 🔗 Leggi su Today.it