Papa Leone XIV | sviluppo IA si affianchi a rispetto valori umani e sociali

Papa Leone XIV sottolinea l'importanza di sviluppare l’intelligenza artificiale in armonia con i valori umani e sociali. In un messaggio inviato all’Ai for Good Summit 2025 a Ginevra, invita a perseguire innovazioni tecnologiche che rispettino la dignità e i diritti di ogni individuo. Un appello che richiama la responsabilità collettiva di guidare il progresso digitale con etica e compassione, affinché l’IA diventi uno strumento di bene per tutta l’umanità.

Lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale si affianchi al rispetto dei valori umani e sociali. Lo afferma Leone XIV in un messaggio inviato all’Ai for good summit 2025, in programma a Ginevra. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: sviluppo IA si affianchi a rispetto valori umani e sociali

