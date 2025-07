Paolo Maldini clamoroso vaffa al Milan | basta una frase

Il mondo Milan è scosso dalle parole di Maldini, che con un semplice vaffa ha acceso un dibattito infuocato tra tifosi e addetti ai lavori, dimostrando ancora una volta come le emozioni possano rivoluzionare il cuore di una grande squadra.

Come prevedibile hanno scatenato il caos nel mondo Milan le parole con cui Paolo Maldini ha risposto al messaggio di Theo Hernandez sui social. Il terzino francese, ormai nuovo giocatore dell' Al Hilal, convinto a trasferirsi in Arabia Saudita dal mister Simone Inzaghi (e da 20 milioni di euro netti a stagione, per 3 anni), ha pubblicato un saluto ai tifosi rossoneri in cui da un lato ha ringraziato "per la sua vicinanza, visione e leadership" Maldini, l'uomo che da dirigente lo ha portato a Milanello nell'estate del 2019, quando era solo un giovane del Real Madrid di belle speranze ma dal carattere non facile da gestire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it