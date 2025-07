Paolo Crepet boccia le scene mute agli orali della Maturità | Non è possibile affrontare la vita con questo atteggiamento

Il dibattito sull’atteggiamento degli studenti durante gli esami di maturità si infiamma: mentre alcuni, come la studentessa di Belluno, scelgono la scena muta come forma di protesta, Paolo Crepet critica duramente questa scelta, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide della vita con maturità. Perché il rifiuto a confrontarsi non aiuta a crescere, ma rischia di compromettere il futuro. La discussione è aperta: come possiamo insegnare ai giovani a gestire le difficoltà senza lasciare che l’emotività prevalga?

Ricevere voti fa parte della vita. Sull’ammutinamento all’orale degli esami di maturità lo psichiatra Paolo Crepet dice la sua dopo l’ennesimo episodio della studentessa di Belluno. Caso arrivato dopo altre “ribellioni” – scena muta- che hanno indotto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, a precisare: chi farà intenzionalmente scena muta all’orale di maturità, quando sarà in vigore la riforma ora allo studio, sarà bocciato. I casi dei due studenti veneti che hanno rifiutato di rispondere alle domande del colloquio finale sono stati motivati per lo più dal fatto che erano sicuri di ottenere il diploma grazie al punteggio già conseguito con i voti e con gli scritti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paolo Crepet boccia le scene mute agli orali della Maturità: “Non è possibile affrontare la vita con questo atteggiamento”

