Paolini FdI | Siamo alla deriva la città è un mortorio e non ci sono turisti Ma il Comune non fa nulla

La situazione a Paolini FdI sembra segnata da una crisi di identità e di iniziative che hanno perso smalto. La città, ormai priva di eventi attrattivi come il cinema sotto le stelle e il Family Circus, rischia di diventare un “mortorio” senza spirito né turismo. Eppure, il recente annuncio del ritorno di “Balera Verdemare” potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno. Resta da vedere se questa riqualificazione sarà sufficiente a risollevare l’entusiasmo cittadino.

Quest’anno il Parco degli Olivetani non ospiterà né il cinema sotto le stelle, storicamente organizzato da Massimiliano Giometti, e né il Family circus, che per l’estate 2025 debutterà in piazzale Ceccarini. Nonostante il recente annuncio del ritorno della rassegna “Balera Verdemare”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

