panetta la politica della bce sia flessibile e pragmatica

Nel suo intervento all'assemblea dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta sottolinea l'importanza di mantenere una politica monetaria flessibile e pragmatica nei prossimi mesi. Pur celebrando il progresso nel ritorno dell'inflazione al target del 2%, egli evidenzia che numerosi rischi ancora minacciano la stabilitĂ economica. In questo scenario complesso, sarĂ fondamentale continuare a valutare di volta in volta le prospettive e le politiche piĂą adeguate per navigare con successo verso un futuro sostenibile.

"Nei prossimi mesi la politica monetaria dovrĂ restare improntata a flessibilitĂ e pragmatismo". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'assemblea dell'Abi secondo cui "il ritorno dell' inflazione all'obiettivo del 2 per cento segna un progresso significativo, ma il quadro resta esposto a molteplici rischi. In questo contesto, sarĂ fondamentale continuare a valutare di volta in volta le prospettive e i rischi per la stabilitĂ dei prezzi". L' Europa ha "nuove opportunitĂ " nello scenario odierno dove "cresce l'incertezza sul ruolo degli Stati Uniti nell'economia mondiale e gli investitori sono alla ricerca di alternative al dollaro e ai mercati americani, avviando - seppur gradualmente - un parziale riorientamento dei portafogli globali", aggiunge Panetta.

