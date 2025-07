Panatta estremo su Sinner-Djokovic | Finché uno non respira più

si può perdere, ma solo per chi non sa affrontare l’istinto e la pura adrenalina di un campo di Wimbledon. La semifinale tra Sinner e Djokovic promette emozioni che resteranno impresse nella storia del tennis, un match che appassiona e tiene col fiato sospeso milioni di tifosi in tutto il mondo. Con questa partita, il grande tennis si conferma protagonista di un’epoca indimenticabile.

L’attesa è finita. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi pomeriggio, dopo il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, nella semifinale di Wimbledon. Una sfida non solo generazionale, ma anche una vera e propria battaglia per il dominio tennistico del presente. Con la lucidità e il gusto che lo contraddistingue, A driano Panatta, voce autorevole del tennis italiano, ha tracciato sul Corriere della Sera i contorni di un duello che non può prescindere dalla storia recente dei confronti diretti: “Siamo al decimo scontro, e Jannik è avanti 5-4. Le prime tre le ha vinte Djokovic, poi Sinner si è imposto cinque volte nelle successive sei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Panatta estremo su Sinner-Djokovic: "Finché uno non respira più"

In questa notizia si parla di: panatta - sinner - djokovic - estremo

Adriano Panatta: «Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis». Critiche sui social: «Come fai a non citare Sinner?» - Adriano Panatta ha lodato Musetti, sottolineando come il giovane tennista abbia mostrato a tutti la vera essenza del tennis, suscitando reazioni contrastanti sui social.

Jannik Sinner ha superato il primo turno del torneo sull'erba di Halle (Atp 500), battendo in due set il tedesco Yannick Hanfmann (n.135 del mondo). Primo set molto equilibrato, che si é chiuso sul punteggio di 7-5. Nel secondo l'azzurro ha preso più nettament Vai su Facebook

OPINIONE: per trionfare al Roland Garros come Panatta, Sinner contro Alcaraz non deve fare il Borg; Sinner, l'analisi di Panatta: «Giocava già da numero 1, ma non è un predestinato»; Roland Garros – Il Djokovic che ha battuto Musetti torna a far paura a tutti. È fra i favoriti del torneo.

Djokovic è più erbivoro di Sinner, resisterà solo chi riuscirà a non andare in apnea prolungata (Panatta) - Jannik Sinner oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale a Wimbledon. ilnapolista.it scrive

Panatta tuona su Sinner: confessione improvvisa - Tra pochissimo il numero uno al mondo Jannik Sinner scenderà in campo contro l'americano Ben Shelton. Lo riporta tennisfever.it