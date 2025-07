Pamplona in migliaia per le strade durante il quinto giorno della corsa dei tori

Tra le strade affollate di Pamplona, migliaia di coraggiosi sfidano il pericolo durante il quinto giorno della celebre corsa dei tori di San Fermín. Tra le immagini più intense, lo stretto tunnel che si staglia all’ingresso dell’arena, testimone di momenti di alta tensione e adrenalina. Con cinque feriti, nessuno grave, questa tradizione millenaria continua a catturare l’immaginazione di appassionati e curiosi da tutto il mondo. La corsa non è solo una sfida, ma un vero e proprio spettacolo di coraggio e storia.

In migliaia per le strade di Pamplona, nel nord della Spagna, nel quinto giorno delle corse dei tori di San Fermín. Uno dei tratti più pericolosi della corsa è lo stretto tunnel che conduce all’arena. Cinque i feriti durante la corsa, nessuno dei quali in modo grave. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamplona, in migliaia per le strade durante il quinto giorno della corsa dei tori

