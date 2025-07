Pallanuoto Settebello | attento a Tic! Il portiere della Romania è un pararigori

Domani alle 14:45, il mondiale di pallanuoto a Singapore si accende con l’Italia che sfida la Romania in un match decisivo. I nostri azzurri, determinati a consolidare la posizione, dovranno stare attenti anche al portiere romeno Tic Il Portiere, già protagonista di un pararigori contro l’Italia, sarà uno degli ostacoli da superare. La vittoria potrebbe essere il passo fondamentale verso il grande scontro con la Serbia, previsto lunedì 14. Restate sintonizzati per scoprire come andrà a finire.

Nel match della prima giornata del girone A dei campionati mondiali di Singapore l'Italia sfida, fischio d'inizio previsto domani alle 14:45 con diretta tv su RaiSport + HD e su Sky Sport Arena, la Romania. Gli azzurri non possono prescindere dalla conquista dell'intera posta in palio in vista del probabile scontro al vertice in programma lunedì 14 con la Serbia. Le due nazionali si sono affrontate nelle ultime due grandi competizioni internazionali, i Mondiali di Doha 2024 e le Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio la sfida giocata in Qatar richiama alla memoria un potenziale pericolo, l'abilità nei tiri dal dischetto del portiere romeno.

