Pallanuoto Ranalli | L’esordio è difficile per tutti Giustini Abbiamo cambiato la partita in corso

L’Italia debutta nel campionato mondiale di Singapore con una vittoria. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone A del torneo femminile della rassegna iridata le azzurre regolano 14-9 la mai doma Nuova Zelanda e conquistano tre punti di fondamentale importanza nella corsa di quel primo posto che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale. L’Italia, con otto debuttanti assolute in un torneo iridato, parte male, si trova più volte sotto di due gol e solo nella seconda parte di gara trova i giusti equilibri aumentando l’intensità difensiva e trovando con maggiore continuità la via della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it