Pallanuoto le favorite vincono al debutto ai Mondiali L’Ungheria prevale nel big match

La prima giornata dei Mondiali di pallanuoto si apre con un chiaro segnale delle grandi del panorama internazionale: le favorite dominano, lasciando poche speranze agli avversari. L’Italia affronta una partenza difficile contro la Nuova Zelanda, ma nel frattempo l’Ungheria conquista il big match contro la Grecia, puntando già alla vetta del girone. Una giornata ricca di emozioni e colpi di scena che promette spettacolo e sfide avvincenti.

La prima giornata dei mondiali di pallanuoto registra le nette vittorie delle grandi del panorama internazionale. Le formazioni favorite debuttano con vittorie nette e convincenti. L’Italia batte, con qualche sofferenza di troppo, la Nuova Zelanda. Nel big match di giornata l’Ungheria batte in volata la Grecia e ipoteca il primato nel girone. Nel girone A l’Italia parte male, fatica enormemente in attacco nella prima parte, cresce nel corso della gara, trova i giusti equilibri e supera 14-9 la Nuova Zelanda conquistando un successo di cruciale importanza per il percorso di una squadra profondamente rinnovata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, le favorite vincono al debutto ai Mondiali. L’Ungheria prevale nel big match

