Palermo scuolabus si scontra con un’auto | 8 bimbi in ospedale

Un grave incidente a Palermo ha coinvolto uno scuolabus e un’auto, con otto bambini trasportati in ospedale. Fortunatamente, il pullman è risultato in regola con assicurazione e revisione, ma l’episodio solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale dei più piccoli. È fondamentale analizzare le cause dell’incidente e adottare misure preventive efficaci per tutelare il nostro futuro.

Il pullman è stato sottoposto ai controlli amministrativi ed è stato trovato provvisto di assicurazione e revisione e dunque in regola.

