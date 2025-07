Palermo-Agrigento via al collaudo del cavalcavia del nuovo svincolo Manganaro

La Sicilia si prepara a un importante passo avanti nella mobilità con il collaudo del cavalcavia dello svincolo Manganaro, un’opera strategica per migliorare i collegamenti tra Palermo e Agrigento. Lunedì 14 luglio, dalle 20.30 alla mezzanotte, si svolgeranno le operazioni di verifica lungo la statale 121 Catanese, segnando un progresso fondamentale per la sicurezza e l’efficienza delle nostre strade. Restate aggiornati, perché questa fase rappresenta un passo cruciale verso un futuro più connesso.

Lunedì 14 luglio, dalle 20.30 alla mezzanotte del giorno successivo, nell’ambito dei lavori di ammodernamento della strada statale 121 Catanese, si svolgeranno le operazioni di collaudo del cavalcavia del nuovo svincolo Manganaro. Gli interventi verranno realizzati tra i chilometri 204,630 e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

