Palermo Acea | Con gli artisti per raccontare la storia dell’azienda

Palermo Acea dà vita a un progetto straordinario: unendosi agli artisti per raccontare la sua storia attraverso l’arte. Inaugurata con una esposizione, questa iniziativa segna il recupero e la valorizzazione delle radici dell’azienda, simbolo di innovazione e tradizione. La collaborazione tra Acea e il mondo artistico si riflette nella trasformazione del palazzo di piazzale Ostiense, una testimonianza vivente di come arte e storia possano dialogare per ispirare il presente e il futuro.

"Con l'apertura di questa esposizione abbiamo avviato un'opera importante di recupero della storia di questa azienda basata a Roma. Lo abbiamo fatto anche attraverso un percorso di collaborazione tra Acea e il mondo degli artisti, che si interseca nella costruzione di questo palazzo", la sede di piazzale Ostiense, "che accoglie opere d'arte recuperate in questi

acea - artisti - storia - azienda

