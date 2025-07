Pakistan ribelli del Belucistan assaltano bus almeno 9 morti

Una notte di violenza scuote il Belucistan, dove un raid armato ha seminato morte e paura. Uomini armati del Fronte di Liberazione del Belucistan hanno assaltato due autobus, causando almeno 9 vittime e rapendo 10 passeggeri diretti nel Punjab. Un atto di violenza che evidenzia ancora una volta le tensioni irrisolte in questa regione, lasciando un segno profondo nella speranza di pace.

Uomini armati hanno attaccato nella tarda serata di ieri due autobus nella travagliata provincia sud-occidentale del Belucistan, in Pakistan, rapendo 10 passeggeri, tutti residenti nel Punjab, dove erano diretti. Poco dopo, 9 corpi senza vita sono stati recuperati nella zona, ha fatto sapere un amministratore locale. Il Fronte di Liberazione del Belucistan, un gruppo separatista di etnia beluci, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, affermando di aver deliberatamente preso di mira persone provenienti dal Punjab, in una chiara aggressione per motivi etnici. L'attacco è avvenuto nella zona di Sur-Dakai, un tratto remoto vicino al confine tra i distretti di Zhob e Loralai, nei pressi dell'autostrada N-70. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pakistan, ribelli del Belucistan assaltano bus, almeno 9 morti

