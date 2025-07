Paglieta Patria del Folklore Internazionale e tutti gli eventi del weekend in paese

Paglieta, rinomata come la patria del folklore internazionale, si prepara a vivere un weekend ricco di eventi coinvolgenti e cultura vibrante. Sabato 12 luglio alle ore 21, in piazza Roma, prenderà il via la sedicesima edizione della rassegna corale con il primo appuntamento di “Paglieta Patria del Folklore Internazionale”. Un’occasione imperdibile per scoprire e condividere le tradizioni musicali di tutto il mondo, celebrando il dialogo tra culture diverse e rafforzando il senso di comunità .

Sabato 12 luglio, alle ore 21, piazza Roma a Paglieta ospiterĂ all'interno della sedicesima edizione della rassegna corale, il primo appuntamento di "Paglieta Patria del Folklore Internazionale", evento dedicato al dialogo tra culture attraverso la musica e le tradizioni popolari.

