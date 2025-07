Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Pogacar su questi arrivi è imbattibile ma occhio a Vingegaard

Nella settima tappa del Tour de France 2025, Tadej Pogacar si conferma imbattibile sugli arrivi di giornata, conquistando un punteggio di 10 e vestendo nuovamente la maglia gialla con autorità. La sua gestione impeccabile e strategica lo rende protagonista assoluto, mentre Vingegaard si avvicina minacciosamente. La battaglia tra i due si infittisce: sarà il prossimo sprint a decidere le sorti della corsa? Restate sintonizzati per scoprirlo!

PAGELLE SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Tadej Pogacar, voto 10: su questo genere di arrivi, come ha già dimostrato qualche giorno fa, non c’è storia. La sua squadra lo mette in posizione perfetta, lui completa l’opera, gestendo diversamente rispetto magari ad altre situazioni. Non attacca sulla prima rampa, attende lo sprint finale e lì veramente domina senza neanche dover esagerare. Vittoria 101, Maglia Gialla nuovamente sulle spalle, altri secondi guadagnati. Jonas Vingegaard, voto 8: occhio a darlo per vinto. La delusione della cronometro è già alle spalle, il danese è brillante e continua a dimostrarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it