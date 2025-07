Padre uccide la figlia di 16 anni perché non si cancella da TikTok | la famiglia prova a far passare la morte come un suicidio

Una tragedia sconvolgente scuote Rawalpindi, dove un padre avrebbe ucciso la figlia di 16 anni per il suo rifiuto di cancellare il profilo TikTok. La famiglia cerca di far passare la morte come un suicidio, ma i dettagli emergenti mettono in discussione questa versione. Un caso che solleva drammaticamente il tema delle conseguenze dei social media e del fragile confine tra realtĂ e rischio. Una riflessione su responsabilitĂ , sicurezza e le ombre del mondo digitale si rende ormai urgente.

Un padre avrebbe ucciso la figlia di 16 anni perchĂ© si sarebbe rifiutata di cancellare il proprio profilo su TikTok. La tragedia è avvenuta il 9 luglio a Rawalpindi, una cittĂ vicino a Islamabad, la capitale pakistana. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia locale, la famiglia. 🔗 Leggi su Today.it

Pakistan, padre uccide la figlia di 16 anni perché rifiuta di cancellarsi da TikTok - Dopo aver ucciso la ragazza, "colpevole" solo di avere un profilo su TikTok, il padre ha tentato di inscenare il suo suicidio, nella speranza ... Da fanpage.it

Non vuole cancellare il suo profilo TikTok, il padre la uccide - La polizia locale: la famiglia della vittima ha tentato senza successo di "mascherare l'omicidio come suicidio" ... Lo riporta msn.com