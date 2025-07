Padre e figlio denunciati a San Marzano nell' officina la moto rubata al poliziotto

In un blitz sorprendente, padre e figlio sono stati denunciati a San Marzano di San Giuseppe per ricettazione, dopo aver nascosto una moto rubata all’interno di un’officina abusiva. La scoperta, resa possibile da un innovativo rilevatore satellitare, ha portato alla luce un’operazione clandestina che rischia di compromettere la sicurezza della comunità. Un episodio che solleva interrogativi sulla lotta contro il crimine e sull’importanza delle tecnologie di sorveglianza.

Padre e figlio denunciati per ricettazione a San Marzano di S.G.: scoperta officina abusiva con moto rubata grazie a un rilevatore satellitare.

In questa notizia si parla di: padre - figlio - denunciati - marzano

Moto rubata e smontata in officina abusiva: denunciati padre e figlio Trovata a San Marzano di San Giuseppe grazie a un poliziotto di Grottaglie fuori servizio Vai su Facebook

