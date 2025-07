Padova ufficiali una manita di rinforzi | Papu Gomez e Baselli finalmente realtà dentro anche Villa Harder e Seghetti

Il mercato estivo del Padova si anima con un entusiasmo contagioso, portando una vera e propria manita di rinforzi che promettono di rivoluzionare la squadra. Papu Gomez, Baselli, Villa, Harder e Seghetti: cinque arrivi strategici che uniscono esperienza, talento e freschezza. Un calciomercato rapido, deciso e ricco di promesse, dove ogni mossa sembra guidata dalla volontà di tornare a brillare. E il percorso verso la nuova stagione è ormai tracciato.

Harder, better, faster, stronger. Come l'omonimo titolo della canzone dei Daft Punk, il calciomercato di questo inizio luglio del Padova vive di annunci e parole, velocitĂ e riconforzi. I sorrisi e le ufficialitĂ . Ben cinque, ognuna con una sua logica. Per la difesa ecco Villa dalla Juventus Next. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: padova - villa - harder - ufficiali

Apertura di Villa Molin tra Padova e i Colli Euganei - Vieni ad esplorare Villa Molin, tra Padova e i Colli Euganei! Giovedì 27 maggio, dalle 10.30 alle 12.

Trattative "calde" #calciomercato #SerieB #Bari-Gytkjaer #palermo-Elia #Venezia-Adorante #Juve #Stabia-Mannini #padova-Gomez, Harder, Villa #Spezia-Berenbruch https://gianlucadimarzio.com/trattative-calciomercato-news-9-luglio-2025/… Vai su X

Tuttosport: “Il #Palermo accelera su #Cistana. Tutte le trattative del giorno in Serie B” Dal Bari a Palermo, fino a Padova e Mantova: il mercato entra nel vivo. Tante ufficialità e manovre in corso, come racconta Cristiano Tognoli su Tuttosport. Il Bari ha annunciat Vai su Facebook

Padova, ecco ufficiali altri due rinforzi: gli under Villa e Harder da Juventus e Fiorentina; UFFICIALE | Padova, altro colpo di Mirabelli: arriva l'azzurrino Harder; Non solo Papu Gomez: il Padova prende Harder e Villa.

Padova, ecco ufficiali altri due rinforzi: gli under Villa e Harder da Juventus e Fiorentina - In casa Padova venerdì di fuoco tra la conclusione delle visite mediche e l'ufficialità dei prestiti del talento della Juve Next Gen e dell Fiorentina. Si legge su padovaoggi.it

Padova, UFFICIALE: chiusi tre nuovi acquisti - Arrivano tre nuovi annunci nella giornata di oggi per il Padova, che si proietta con decisione verso il futuro. Lo riporta ilovepalermocalcio.com