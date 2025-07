Padova ufficiale l’arrivo del Papu Gomez | contratto fino al 2027 Potrà allenarsi con la squadra da agosto

Il ritorno di Papu Gomez in Italia segna un nuovo capitolo emozionante, questa volta con il Padova. Dopo una lunga attesa e oltre 700 giorni di sospensione per doping, l’argentino riparte dalla Serie B, firmando un contratto fino al 2027. A partire da agosto, potrà allenarsi con i nuovi compagni, pronto a riscrivere il suo percorso sportivo. La sua esperienza e talento saranno certamente un valore aggiunto per la neopromossa veneta.

2025-07-11 19:55:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il Papu Gomez ricomincia dalla Serie B dopo la squalifica per doping: contratto di due anni, potrà allenarsi con i compagni dal 19 agosto Ora è ufficiale: Papu Gomez ricomincia dal Padova. La società veneta, neo-promossa in Serie B, ha annunciato l’arrivo dell’argentino, che sta ancora scontando la squalifica di due anni per doping. L’ex Atalanta e Monza, dopo oltre 700 giorni, ricomincerà da una piazza che ha voglia di sognare dopo la promozione dello scorso anno. Per lui contratto fino al 30 giugno 2027. Non potrà, però, allenarsi con la squadra fino al 19 agosto 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

