Overtourism in Albania? Non possiamo diventare vittime del nostro stesso bene Parla uno dei proprietari del migliore bar di Tirana

L'overtourism in Albania sta trasformando il suo splendore in una sfida: come preservare il nostro patrimonio senza cadere vittime del successo? Sofokli Cali, proprietario del rinomato bar Nouvelle Vague a Tirana, tra i top 100 al mondo, lancia un appello: è fondamentale regolare questa crescita per mantenere l’equilibrio tra benessere e sostenibilità, evitando che l’eccesso comprometta ciò che di più prezioso abbiamo.

Sofokli Cali, comproprietario del Nouvelle Vague, il migliore bar di Tirana e tra i 100 migliori al mondo, ritiene indispensabile regolare un fenomeno che sta portando benessere ma ha costi anche pesanti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Overtourism in Albania? Non possiamo diventare vittime del nostro stesso bene”. Parla uno dei proprietari del migliore bar di Tirana

In questa notizia si parla di: tirana - overtourism - albania - possiamo

Scopri l'Albania! Vai su Facebook

Il mito dell’Albania. Gli effetti del turismo di massa sugli abitanti e l’ambiente.

"Prezzi alle stelle, poco staff e i clienti chiedono acqua del rubinetto". Intervista allo chef Bledar Kola sull’overtourism in Albania - Luci e ombre di un approccio al turismo che forse andava gestito meglio nelle parole dello chef albanese che con Mullixhiu ha portato a Tirana l’alta cucina. Riporta gamberorosso.it

Piatti tipici dell'Albania e di Tirana, quali provare - SiViaggia - I piatti tipici dell’Albania e di Tirana da provare assolutamente durante una vacanza nella nazione: dai piatti della tradizione ai dolci, senza dimenticare i vini e le bevande. Secondo siviaggia.it