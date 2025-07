Outlander | Blood of My Blood il trailer del prequel di Outlander rivela un importante colpo di scena nella trama

Il mondo di Outlander si arricchisce di un nuovo capitolo con il trailer di Blood of My Blood, il prequel tanto atteso. Questa anteprima svela un colpo di scena cruciale, rivelando dettagli sorprendenti sulla genesi dei protagonisti più amati dai fan. La serie promette di immergerci nelle origini di Claire e Jamie, offrendo uno sguardo affascinante su come tutto è iniziato. Preparatevi a scoprire le radici di un amore epico e intramontabile.

È stato pubblicato il primo trailer di Outlander: Blood of My Blood, che rivela un importante colpo di scena nella trama riguardante i genitori dei personaggi originali più amati dai fan. La prossima serie prequel di Outlander: Blood of My Blood sarà incentrata sui genitori di Claire e Jamie, esplorando come si sono incontrati in epoche diverse, molto prima degli eventi della serie originale. Ora, Starz ha pubblicato un trailer di Outlander: Blood of My Blood, rivelando che sia i genitori di Claire che quelli di Jamie hanno vissuto avventure di viaggio nel tempo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

"Outlander: Blood of My Blood" è la serie prequel che svela le origini dei genitori di Jamie e Claire.

