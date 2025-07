ospite del podcast supernova di alessandro cattelan antonella clerici ha raccontato il suo rapporto con il cibo e la menopausa

Se vi siete mai chiesti cosa mangia Antonella Clerici quando si prende una pausa tra una puntata di "È sempre mezzogiorno" e l’altra, preparatevi a scoprire un lato inedito della sua quotidianità. Nel suo intervento nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, la conduttrice ha condiviso con sincerità il suo rapporto con il cibo, le sfide della menopausa e come abbia imparato a cambiare il suo modo di alimentarsi. Una testimonianza autentica che ci invita a riflettere sulla propria alimentazione e benessere.

V i siete mai chiesti che cosa mangia Antonella Clerici i n pausa pranzo quando finisce di condurre il programma di cucina È sempre mezzogiorno? Alessandro Cattelan glielo ha chiesto nel suo podcast Supernova e la celebre conduttrice ha risposto senza filtri raccontando il suo rapporto con il cibo, con il corpo che cambia e con le sfide difficili della menopausa: « All’inizio assaggiavo tutto, poi ho capito che erano piatti troppo impegnativi da mangiare ogni giorno. Soprattutto quando arriva la menopausa e diventa difficile perdere chili ». Per affrontare in maniera sana e consapevole il naturale cambiamento del suo corpo, Antonella Clerici ha deciso di riscrivere la sua dieta: «mi porto da casa pasti semplici come un’insalata con pollo o una pasta integrale ». 🔗 Leggi su Iodonna.it